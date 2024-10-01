Губернатор Иркутской области сделал кадровые назначения

К работе в должности заместителя Председателя Правительства Иркутской области с 1 октября приступает Александр Галкин. Он будет координировать деятельность министерства строительства, службы государственного жилищного и строительного надзора, службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. С 2022 года Александр Галкин занимал должность министра строительства региона, напоминает пресс-служба облправительства.
Также Игорь Кобзев подписал распоряжение о назначении с 1 октября Алексея Емелюкова осуществляющим полномочия министра строительства Иркутской области. Алексей Емелюков с 2017 года занимал разные должности в региональном минстрое, а с 2023 года являлся первым заместителем министра.
Региональный минстрой за последние три года вышел в лидеры среди ведомств регионов страны по цифровизации строительной отрасли и внедрению технологий информационного моделирования, также Приангарье занимает лидирующие позиции по объему ввода жилья среди субъектов СФО.
Кроме того, с 1 октября на должность министра цифрового развития и связи Иркутской области назначен Александр Селедцов. С 2011 года Александр Селедцов работал в министерстве здравоохранения Иркутской области, с 2017 по 2020 годы — в должности руководителя Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, с 2023 года являлся заместителем министра. Он курировал вопросы цифровизации системы здравоохранения. Под непосредственным руководством Александра Селедцова Иркутская область вошла в число регионов, реализующих пилотные проекты, направленные на внедрение цифровых сервисов: «Запись на прием к врачу», «Персональные медицинские помощники», «Интеграция с ГИС обязательного медицинского страхования».
Губернатор поставил перед новыми руководителями ряд приоритетных задач.
«Для строительной отрасли в приоритете остается реализация национальных проектов, строительство и реконструкция социальных объектов, переселение граждан из аварийного жилья, цифровизация отрасли. Главная задача, которая стоит перед министерством цифрового развития, — цифровая трансформация массовых социально значимых услуг».