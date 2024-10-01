Губернатор Иркутской области сделал кадровые назначения

Кроме того, с 1 октября на должность министра цифрового развития и связи Иркутской области назначен Александр Селедцов. С 2011 года Александр Селедцов работал в министерстве здравоохранения Иркутской области, с 2017 по 2020 годы — в должности руководителя Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, с 2023 года являлся заместителем министра. Он курировал вопросы цифровизации системы здравоохранения. Под непосредственным руководством Александра Селедцова Иркутская область вошла в число регионов, реализующих пилотные проекты, направленные на внедрение цифровых сервисов: «Запись на прием к врачу», «Персональные медицинские помощники», «Интеграция с ГИС обязательного медицинского страхования».