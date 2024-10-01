Металлургический завод в Приднестровье оказался под угрозой из-за Кишинева

Ранее агентство «Новости Приднестровья» сообщило, что правительство Молдавии планирует присвоить госпредприятию «Металферос» статус налоговой монополии на рынке сбыта металлолома. Тогда Молдавский металлургический завод, который находится в городе Рыбница в Приднестровье, будет вынужден закупать лом у «Металфероса» по завышенным ценам, которые установит молдавский монополист. Уточняется, что при этом запретят свободный импорт металлолома из-за рубежа. ММЗ обеспечивает себя местным сырьем только на 5−10%, около 35−40% объема металлолома ввозится из Молдавии, 50−55% — из Европы.