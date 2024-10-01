Металлургический завод в Приднестровье оказался под угрозой из-за Кишинева

«Под угрозой находится и “Молдавский металлургический завод” — один из промышленных флагманов Приднестровья. Планы правительства РМ присвоить статус налоговой монополии своей госкомпании “Металферос”, нарушающие международное законодательство о свободе торговли и конкуренции, могут привести к катастрофическим последствиям для работы ММЗ», — сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР обратил внимание, что на этом приднестровском предприятии трудятся 2,3 тысячи человек. «Остановка данного производства будет иметь крайне негативный эффект на металлургическую, транспортную и энергетическую отрасли всего региона, в том числе и Молдовы, но это не останавливает Кишинев», — отметил Игнатьев.
Ранее агентство «Новости Приднестровья» сообщило, что правительство Молдавии планирует присвоить госпредприятию «Металферос» статус налоговой монополии на рынке сбыта металлолома. Тогда Молдавский металлургический завод, который находится в городе Рыбница в Приднестровье, будет вынужден закупать лом у «Металфероса» по завышенным ценам, которые установит молдавский монополист. Уточняется, что при этом запретят свободный импорт металлолома из-за рубежа. ММЗ обеспечивает себя местным сырьем только на 5−10%, около 35−40% объема металлолома ввозится из Молдавии, 50−55% — из Европы.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.