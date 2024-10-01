Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем пожилых людей

Уважение к старшим, искренняя любовь к родителям, забота о них, благодарность ветеранам войны и труда, учителям и наставникам за их терпение, доброту, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту — это та основа, на которой стоит семья, общество и государство.