Власти Братска прогнозируют, что население города снизится до 216 тысяч человек к концу 2027 года

Стоит отметить, что новые прогнозы более оптимистичны, чем те, которые давались год назад. В прогнозе социально-экономического развития Братска до 2036 года указывалось, что к концу 2027-го в городе будет проживать примерно 215,4 тысячи человек, то есть примерно на тысячу меньше, чем прогнозируется сейчас.