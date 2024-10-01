Власти Братска прогнозируют, что население города снизится до 216 тысяч человек к концу 2027 года

По данным, которые указываются в Прогнозе, население Братска на начало 2024 года составляло 220,1 тысячу человек. И из-за низкой рождаемости людей в городе будет становиться всё меньше.
Основной причиной сокращения численности населения является естественная убыль населения — число умерших превысило число родившихся на 1,4 тысячи человек. Миграционный прирост населения составил 208 человек, — говорится в документе.
По оценкам властей, к концу текущего года население Братска упадет до 219 тысяч человек при высокой естественной убыли и небольшом миграционном приросте. К концу 2025-го в Братске будет жить около 218 тысяч человек, к концу 2026-го — 217 тысяч, к концу 2027-го — 216,2 тысячи человек.
Стоит отметить, что новые прогнозы более оптимистичны, чем те, которые давались год назад. В прогнозе социально-экономического развития Братска до 2036 года указывалось, что к концу 2027-го в городе будет проживать примерно 215,4 тысячи человек, то есть примерно на тысячу меньше, чем прогнозируется сейчас.