Лукашенко: Минску и Никосии по силам восстановить утраченные и сформировать новые связи

«Белорусы с симпатией относятся к киприотам и искренне высказываются за поддержку и углубление двусторонних отношений, основанных на давних и добрых традициях дружбы и духовной близости. Уверен, что создание дальнейших барьеров между нашими народами не отвечает общим интересам, мешает равноправному диалогу и конструктивному взаимодействию ради укрепления независимости обеих стран и повышения благополучия их граждан», — подчеркнул Александр Лукашенко.