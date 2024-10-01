Лукашенко поздравил коллектив Белорусской государственной академии авиации с 50-летием учреждения

«Ваша славная история началась 1 октября 1974 года, когда свои двери распахнуло Минское авиационное техническое училище гражданской авиации, которое успешно готовило высококлассных профессионалов. После обретения независимости все достижения и победы учебного заведения неразрывно связаны со становлением суверенной Беларуси и развитием отечественной школы в этой сфере», — говорится в поздравлении.