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Лукашенко поздравил коллектив Белорусской государственной академии авиации с 50-летием учреждения

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив, ветеранов и студентов Белорусской государственной академии авиации с полувековым юбилеем учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Ваша славная история началась 1 октября 1974 года, когда свои двери распахнуло Минское авиационное техническое училище гражданской авиации, которое успешно готовило высококлассных профессионалов. После обретения независимости все достижения и победы учебного заведения неразрывно связаны со становлением суверенной Беларуси и развитием отечественной школы в этой сфере», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня уникальный профессорско-преподавательский коллектив академии занимается научными разработками, внедряет современные технологии, открывает новые направления.

«Убежден, что и в дальнейшем вы будете ставить перед собой амбициозные задачи, сохранять и приумножать накопленный опыт, воспитывать настоящих патриотов Беларуси, верных выбранной профессии и ответственных за будущее своей страны», — подчеркнул Президент.

Лукашенко Александр