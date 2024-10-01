Лукашенко поздравил коллектив Белорусской государственной академии авиации с 50-летием учреждения

«Ваша славная история началась 1 октября 1974 года, когда свои двери распахнуло Минское авиационное техническое училище гражданской авиации, которое успешно готовило высококлассных профессионалов. После обретения независимости все достижения и победы учебного заведения неразрывно связаны со становлением суверенной Беларуси и развитием отечественной школы в этой сфере», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня уникальный профессорско-преподавательский коллектив академии занимается научными разработками, внедряет современные технологии, открывает новые направления.
«Убежден, что и в дальнейшем вы будете ставить перед собой амбициозные задачи, сохранять и приумножать накопленный опыт, воспитывать настоящих патриотов Беларуси, верных выбранной профессии и ответственных за будущее своей страны», — подчеркнул Президент.