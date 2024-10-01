Россия расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права

В ведомстве также сообщили, что не совсем понимают какие угрозы имеют в виду Хельсинки и Таллин. говоря о планах по закрытию акватории. Россия исходит из того, что Финляндия и Эстонию будут действовать строго в рамках международного права, подчеркнули в ведомстве.