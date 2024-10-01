Глава Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов покинет должность

Глава Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов покидает занимаемую должность. По данным «Коммерсант-Прикамья», его последним рабочим днем на этом посту может стать 14 октября.
В пресс-службе мэрии «КП-Пермь» подтвердили увольнение чиновника. В городской администрации сообщили, что трудовой договор будет расторгнут по согласию сторон. Подробности не уточняются.
Напомним, Евгений Карабатов работал в районной администрации с 2003 года. Осенью 2017 года он был назначен исполняющим обязанности руководителя Орджоникидзевского района Перми. В марте 2018 года его официально утвердили на эту должность.