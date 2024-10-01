Экс-министр спорта Прикамья трудоустроился в стройкомпанию бывшего депутата заксобрания

Олег Глызин занимал пост министра физической культуры и спорта Пермского края в 2017—2018 годах, до этого он руководил Кировским районом Перми. В начале 2022 года господин Глызин возглавил спорткомплекс «Прикамье» в Кировском районе города, на этой должности 20 сентября его сменила Вера Онькова. Источники «Ъ-Прикамье» отмечал, что экс-министр покинул пост добровольно: ему якобы поступило предложение о трудоустройстве в структуру краевого правительства, однако в итоге Олег Глызин перешел в коммерческую компанию.