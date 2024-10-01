Экс-министр спорта Прикамья трудоустроился в стройкомпанию бывшего депутата заксобрания

Информация об этом содержится в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Господин Глызин 23 сентября был назначен директором ООО «Инвест-Инжиниринг». Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Олег Глызин занимал пост министра физической культуры и спорта Пермского края в 2017—2018 годах, до этого он руководил Кировским районом Перми. В начале 2022 года господин Глызин возглавил спорткомплекс «Прикамье» в Кировском районе города, на этой должности 20 сентября его сменила Вера Онькова. Источники «Ъ-Прикамье» отмечал, что экс-министр покинул пост добровольно: ему якобы поступило предложение о трудоустройстве в структуру краевого правительства, однако в итоге Олег Глызин перешел в коммерческую компанию.
Единственным владельцем ООО «Инвест-Инжиниринг», созданного в 2004 году, является пермский предприниматель Сергей Прохоров. Господин Прохоров контролирует рыбинский завод «Волмаг» в Ярославской области (работает на площадке рыбинского кабельного завода). Помимо «Инвест-Инжиниринг», бизнесмен также владеет ООО УК «Союз» (аренда и управление недвижимостью) и ООО «Яхт-клуб “Кабельщик”» (спортивная деятельность).