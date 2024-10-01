Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр спорта Прикамья трудоустроился в стройкомпанию бывшего депутата заксобрания

Экс-глава регионального минспорта и бывший руководитель спорткомплекса «Прикамье» Олег Глызин трудоустроился в компанию «Инвест-Инжиниринг» бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Прикамья Сергея Прохорова.

Источник: Коммерсантъ

Информация об этом содержится в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Господин Глызин 23 сентября был назначен директором ООО «Инвест-Инжиниринг». Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Олег Глызин занимал пост министра физической культуры и спорта Пермского края в 2017—2018 годах, до этого он руководил Кировским районом Перми. В начале 2022 года господин Глызин возглавил спорткомплекс «Прикамье» в Кировском районе города, на этой должности 20 сентября его сменила Вера Онькова. Источники «Ъ-Прикамье» отмечал, что экс-министр покинул пост добровольно: ему якобы поступило предложение о трудоустройстве в структуру краевого правительства, однако в итоге Олег Глызин перешел в коммерческую компанию.

Единственным владельцем ООО «Инвест-Инжиниринг», созданного в 2004 году, является пермский предприниматель Сергей Прохоров. Господин Прохоров контролирует рыбинский завод «Волмаг» в Ярославской области (работает на площадке рыбинского кабельного завода). Помимо «Инвест-Инжиниринг», бизнесмен также владеет ООО УК «Союз» (аренда и управление недвижимостью) и ООО «Яхт-клуб “Кабельщик”» (спортивная деятельность).