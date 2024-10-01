СМИ: Израиль отведет войска после уничтожения объектов «Хезболлах» у границы

Как сообщила пресс-служба Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом подтвердил «необходимость уничтожения наступательной инфраструктуры вдоль границы», чтобы лишить «Хезболлах» возможности провести атаку на севере Израиля, подобную той, что была осуществлена 7 октября 2023 года из сектора Газа. При этом Остин заявил, что США готовы «защищать своих военных, партнеров и союзников» в случае якобы возможной атаки со стороны Ирана или поддерживаемых им сил и намерены не допустить, чтобы та или иная сторона «воспользовалась напряженностью для расширения конфликта».