СМИ: Израиль отведет войска после уничтожения объектов «Хезболлах» у границы

По его данным, «за 48 часов переговоров на высоком уровне между израильскими и американскими чиновниками Израиль убедил Белый дом в том, что план содержит четкие цели и предполагает разорение инфраструктуры “Хезболлах” вдоль границы, а затем — отвод израильских войск». Администрация президента США Джо Байдена полагает, что «оказывает влияние на планы израильских военных», и не ожидает повторения войны 2006 года, отмечает портал.
Как сообщила пресс-служба Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом подтвердил «необходимость уничтожения наступательной инфраструктуры вдоль границы», чтобы лишить «Хезболлах» возможности провести атаку на севере Израиля, подобную той, что была осуществлена 7 октября 2023 года из сектора Газа. При этом Остин заявил, что США готовы «защищать своих военных, партнеров и союзников» в случае якобы возможной атаки со стороны Ирана или поддерживаемых им сил и намерены не допустить, чтобы та или иная сторона «воспользовалась напряженностью для расширения конфликта».
Израильская армия ранее объявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению армейской пресс-службы, мишенями являются объекты вооруженных формирований «Хезболлах».
Израиль 23 сентября приступил к проведению операции «Стрелы севера» против формирований шиитской организации «Хезболлах», в ходе которой наносит массированные авиаудары по ее военным объектам на территории Ливана. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и пообещала продолжить противостоять Израилю.