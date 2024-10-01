Глава РУз встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и ЦА

Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения стратегического сотрудничества с Группой Всемирного банка и поддержки этим ведущим международным финансовым институтом программы реформ в Новом Узбекистане.
В ходе беседы с удовлетворением отмечены нынешний высокий уровень и плодотворный характер двустороннего сотрудничества.
За последние годы республика вошла в число крупнейших партнеров банка: портфель проектов увеличился в несколько раз и в настоящее время превышает $12 млрд.
Всемирный банк оказывает поддержку в осуществлении реформ, нацеленных на обеспечение устойчивости отраслей экономики и социального сектора. С июля этого года в Ташкенте начало действовать его региональное представительство.
«В качестве приоритетов дальнейшего расширения партнерства обозначены такие направления, как борьба с бедностью, трансформация государственных предприятий и банков, декарбонизация, поддержка вступления в ВТО и другие».
Особое внимание уделили программам урбанизации и комплексного развития регионов, модернизации энергетической и ирригационной инфраструктуры, поддержке частного сектора.
Также Шавкат Мирзиёев и Антонелла Бассани обменялись мнениями по вопросам продвижения региональных проектов.