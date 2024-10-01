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Алексей Орлов заявил об отсрочке транспортной реформы в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга назначил крайний срок перехода общественного транспорта в на брутто-контракты.

В Екатеринбурге переносится переход городского транспорта на систему брутто-контрактов, которая предполагает оплату услуг подрядчика по факту проделанной работы. Ранее завершение этапа транспортной реформы было запланировано на 1 октября.

— Нужно все посчитать, — передает слова главы Екатеринбурга Алексея Орлова «ФедералПресс». — Но до конца года полностью перейдем на систему брутто-контрактов.

По словам градоначальника, необходимо по максимуму перевести оплату проезда в общественном транспорте на безналичный расчет. Позиция связана с опасениями, что не все наличные средства будут доходить до городского бюджета.