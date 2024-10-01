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Назначен председатель Ростовского областного суда

Предыдущая председатель находится под следствием за получение взяток.

Новым председателем Ростовского областного суда назначен 59-летний Василий Тарасов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Срок полномочий Василия Тарасова — шесть лет. Ранее он возглавлял Воронежский областной суд. «Дон-24» пишет, что на своём посту он заменил большую часть председателей районный судов региона.

Василий Тарасов служил срочную службу на флоте, где и получил рекомендацию поступить на юридический факультет Кубанского государственного университета. Карьеру он начал в прокуратуре, а затем перешёл в судебную систему. Возглавлял суды Туапсе, Тульской и Саратовской областей.

Напомним, предыдущая председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева покинула свой пост в 2023 году. Она находится под следствием, её и ряд подельников подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размере.