Назначен председатель Ростовского областного суда

Новым председателем Ростовского областного суда назначен 59-летний Василий Тарасов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Срок полномочий Василия Тарасова — шесть лет. Ранее он возглавлял Воронежский областной суд. «Дон-24» пишет, что на своём посту он заменил большую часть председателей районный судов региона.
Василий Тарасов служил срочную службу на флоте, где и получил рекомендацию поступить на юридический факультет Кубанского государственного университета. Карьеру он начал в прокуратуре, а затем перешёл в судебную систему. Возглавлял суды Туапсе, Тульской и Саратовской областей.
Напомним, предыдущая председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева покинула свой пост в 2023 году. Она находится под следствием, её и ряд подельников подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размере.