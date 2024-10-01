Назначен председатель Ростовского областного суда

Василий Тарасов служил срочную службу на флоте, где и получил рекомендацию поступить на юридический факультет Кубанского государственного университета. Карьеру он начал в прокуратуре, а затем перешёл в судебную систему. Возглавлял суды Туапсе, Тульской и Саратовской областей.