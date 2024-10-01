Правительство РФ поддержало законопроект Башкирии о штрафах за курение в школах

Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что изменения в КоАП призваны сократить масштабы курения среди школьников. Запрет распространяется на никотинсодержащую продукцию, включая электронные сигареты и вейпы, на территориях или в помещениях школ и детских садов.
«Мы предлагаем иначе квалифицировать такие правонарушения, что будет грозить нарушителям более высокими штрафами — в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Сейчас пойманные в школе курильщики отделываются штрафом в 500−1,5 тысячи рублей. Правительство России согласилось с концепцией законопроекта, предложив уточнить отдельные формулировки. После доработки законопроект будет внесен в Государственную Думу», — добавил спикер парламента.
Константин Толкачев отметил, что, по статистике, курят 60% учащихся старших классов. Согласно исследованиям, больше половины всех курильщиков свой первый опыт курения получили именно в школе.
«Помимо штрафов, важно заниматься профилактической работой с детьми в целом. Если нарушитель достиг возраста привлечения к ответственности, стоит не просто налагать штраф, но и сообщать об этом коллективу — на классном часе, на собрании. Нужно формировать в детской среде негативное отношение к курению — это укрепит школьную дисциплину и положительно повлияет на здоровье молодежи», — сказал Толкачев.