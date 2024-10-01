Правительство РФ поддержало законопроект Башкирии о штрафах за курение в школах

«Помимо штрафов, важно заниматься профилактической работой с детьми в целом. Если нарушитель достиг возраста привлечения к ответственности, стоит не просто налагать штраф, но и сообщать об этом коллективу — на классном часе, на собрании. Нужно формировать в детской среде негативное отношение к курению — это укрепит школьную дисциплину и положительно повлияет на здоровье молодежи», — сказал Толкачев.