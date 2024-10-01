Лукашенко назвал Китай одним из основных игроков на мировой арене

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 1 октября, поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 75-й годовщиной образования КНР и назвал Китай одним из основных игроков на мировой арене. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что прошедшие четыре века были навсегда вписаны в многотысячелетнюю историю Китая как время патриотической консолидации, великих побед, стремительного прогресса. Он заметил, что за указанный период страна смогла добиться поистине выдающихся результатов и продемонстрировала всему миру яркий пример упорства, созидательного труда, самоотверженности, которые стали залогом успехов в социально-экономическом, политическом, культурно-гуманитарном развитии.
Президент Беларуси подчеркнул, что современный Китай является одним из основных игроков на мировой арене, отметив, что это крупнейшая индустриальная страна с колоссальным человеческим, а также научно-техническим потенциалом.
Лукашенко, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину отметил, что во главе Коммунистической партии он уверенно ведет Китайскую Народную Республику к достижению цели второго столетия, которая состоит в построении современного, а также мощного социалистического государства.
Глава государства акцентировал внимание на том, что активное взаимодействие Беларуси и КНР абсолютно по всем направлениям подтверждает незыблемость белорусско-китайской дружбы. Кроме того, активное взаимодействие в полной мере раскрывает потенциал всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.