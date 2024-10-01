Лукашенко назвал Китай одним из основных игроков на мировой арене

Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что прошедшие четыре века были навсегда вписаны в многотысячелетнюю историю Китая как время патриотической консолидации, великих побед, стремительного прогресса. Он заметил, что за указанный период страна смогла добиться поистине выдающихся результатов и продемонстрировала всему миру яркий пример упорства, созидательного труда, самоотверженности, которые стали залогом успехов в социально-экономическом, политическом, культурно-гуманитарном развитии.