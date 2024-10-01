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Владимир Путин вручил госнаграды пятерым свердловским чиновникам

Президент России Владимир Путин распорядился выдать государственные награды пятерым высокопоставленным чиновникам Свердловской области, соответствующий указ был подписан 26 сентября.

Источник: пресс-служба президента РФ

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, замгубернатора Азат Салихов, министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов — их отметили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Аналогичные медали за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу были выданы председателю Заксобрания региона Дмитрию Жукову и его заместителю Михаилу Клименко.

Напомним, Юрий Биктуганов в начале октября перейдет на должность ректора в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ), а в будущем возглавит объединенный вуз после слияния УрГПУ и Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ).

Путин Владимир