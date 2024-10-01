Владимир Путин вручил госнаграды пятерым свердловским чиновникам

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, замгубернатора Азат Салихов, министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов — их отметили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Аналогичные медали за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу были выданы председателю Заксобрания региона Дмитрию Жукову и его заместителю Михаилу Клименко.
Напомним, Юрий Биктуганов в начале октября перейдет на должность ректора в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ), а в будущем возглавит объединенный вуз после слияния УрГПУ и Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ).