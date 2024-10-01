Куйвашев поздравил свердловчан с Международным днем пожилых людей

«Ваш бесценный профессиональный и жизненный опыт, мудрость, бодрость духа и патриотизм являются для нас главной опорой, вдохновляют на новые достижения и успехи, — сказал губернатор. — Пусть здоровье никогда вас не подводит. Счастья вам, радости, душевного тепла и близких людей рядом».