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Куйвашев поздравил свердловчан с Международным днем пожилых людей

Губернатор пожелал уральцам старшего поколения здоровья и благополучия.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев старшего поколения с Международным днем пожилых людей. Глава региона обратился к ветеранам, подчеркнув, что именно их трудом и талантом писалась и продолжает писаться славная история Среднего Урала.

Евгений Куйвашев выразил пожилым свердловчанам искреннюю признательность за большой вклад в развитие региона и активное участие в общественных делах.

«Ваш бесценный профессиональный и жизненный опыт, мудрость, бодрость духа и патриотизм являются для нас главной опорой, вдохновляют на новые достижения и успехи, — сказал губернатор. — Пусть здоровье никогда вас не подводит. Счастья вам, радости, душевного тепла и близких людей рядом».