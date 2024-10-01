На подлете к Луганску сбили две ракеты ATACMS. Военная операция на Украине, день 951-й

08:48 Financial Times выяснил, что американский президент Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока.
08:42 ❗️Российские системы ПВО сбили две ракеты ATACMS на подлете к Луганску — ТАСС.
08:39 Уралвагонзавод сообщил, что к ним доставили подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard. Специалисты намерены изучить его узлы и агрегаты.
08:34 Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил РИА Новости, что Пекин осознает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине:
«Китайские друзья неоднократно публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине и непрерывно подливает масла в огонь, препятствуя усилиям по поиску мирного урегулирования. И это не абстрактная позиция».
Моргулов добавил, что Китай отказывается участвовать в организованных Киевом конференциях, устраиваемых для реализации «формулы мира».
08:30 В Горловке 30 сентября погиб один подросток, восемь человек, в том числе трое детей, получили ранение. Мать одной из пострадавших рассказала РИА Новости, что ее дочь пыталась помочь смертельно раненному юноше:
«У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Еще мальчишка — у него нога. Я когда прибежала, моя дочка его [смертельно раненного юношу] пыталась еще оживить».
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08:17 Глава НАТО Йенс Столтенберг покинул свой пост. В беседе с «Интерфакс-Украина» он допустил, что альянс может принять Киев только с подконтрольными территориями, так как идея о возвращении границ 1991 года может пролонгировать конфликт. Однако он добавил, что Украина сама будет принимать решение.
08:13 Президент РФ Владимир Путин присвоил 136-й отдельной гвардейской мотострелковой Уманьско-Берлинской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригаде почетное наименование «Апшеронская».
08:07 ❗️МО РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью. Около 07:00 сбили еще один дрон.
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08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 951-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.