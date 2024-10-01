На подлете к Луганску сбили две ракеты ATACMS. Военная операция на Украине, день 951-й

«У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Еще мальчишка — у него нога. Я когда прибежала, моя дочка его [смертельно раненного юношу] пыталась еще оживить».