FT: Байден может продвинуть заявку Киева на вступление в НАТО до конца своего срока

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на западного чиновника.
По информации FT, президент Украины Владимир Зеленский «будет вновь просить разрешения наносить удары по целям на территории России». Газета также напомнила слова Зеленского, который ранее заявил, что октябрь станет «временем принятия решений».
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в преддверии саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. 21 июля действующий американский лидер Джо Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис на высший государственный пост. В августе она стала кандидатом в президенты от демократов, ее основным соперником от республиканцев будет экс-президент Дональд Трамп.