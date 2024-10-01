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FT: Байден может продвинуть заявку Киева на вступление в НАТО до конца своего срока

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден может согласиться на определенные подвижки по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс до конца своего срока на посту президента.

Источник: Reuters

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на западного чиновника.

По информации FT, президент Украины Владимир Зеленский «будет вновь просить разрешения наносить удары по целям на территории России». Газета также напомнила слова Зеленского, который ранее заявил, что октябрь станет «временем принятия решений».

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в преддверии саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне 9—11 июля, сообщил, что в блоке нет консенсуса по вопросу приема Украины, сейчас речь идет лишь о приближении Киева к организации. Итоговый документ вашингтонской встречи при этом провозглашает, что Украина находится на необратимом пути в альянс.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. 21 июля действующий американский лидер Джо Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис на высший государственный пост. В августе она стала кандидатом в президенты от демократов, ее основным соперником от республиканцев будет экс-президент Дональд Трамп.

НАТО
Байден Джо