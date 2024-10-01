FT: Байден может продвинуть заявку Киева на вступление в НАТО до конца своего срока

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в преддверии саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне 9—11 июля , сообщил, что в блоке нет консенсуса по вопросу приема Украины, сейчас речь идет лишь о приближении Киева к организации. Итоговый документ вашингтонской встречи при этом провозглашает, что Украина находится на необратимом пути в альянс.