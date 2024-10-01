Шавкат Мирзиёев поздравил учителей и наставников с их профессиональным праздником

«В нашей стране развитие школьного образования превратилось в общенациональное движение. За последние семь лет строительно-ремонтные работы проведены в более 5 тысячах школ, и только в этом году — в 608 школах. Впервые в 530 школах внедрено инклюзивное образование. В Каракалпакстане и Хорезмской области налажено бесплатное питание более 288 тысяч учащихся начальных классов», — отметил президент.