Шавкат Мирзиёев поздравил учителей и наставников с их профессиональным праздником

По словам президента, дальнейшее повышение статуса, возвеличивание достоинства учителей и наставников стало одним из приоритетных направлений государственной политики. Он подчеркнул, что педагогическим работникам продолжат создавать достойные условия труда и жизни для того, чтобы возвести работу учителя в ранг самых авторитетных профессий.
В Узбекистане приняты законы, указы и постановления по развитию сферы образования и воспитания, усилена ее правовая база. В обновленной Конституции отдельно определен статус учителя. Ежегодно строятся новые образовательные учреждения, укрепляется их материально-техническая база и кадровый потенциал. Создается новое поколение учебников и учебных пособий, отвечающих современным требованиям.
На совершенно новый уровень поднято развитие системы дошкольного образования. Количество детских садов в стране увеличилось в 8 раз и достигло почти 38 тысяч, число негосударственных образовательных учреждений выросло с 250 до 29 тысяч, а охват — с 27% до 76,4%.
Что касается школьного образования, то оно постоянно в фокусе внимания государства.
«В нашей стране развитие школьного образования превратилось в общенациональное движение. За последние семь лет строительно-ремонтные работы проведены в более 5 тысячах школ, и только в этом году — в 608 школах. Впервые в 530 школах внедрено инклюзивное образование. В Каракалпакстане и Хорезмской области налажено бесплатное питание более 288 тысяч учащихся начальных классов», — отметил президент.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что особое значение придается достойной оценке и стимулированию труда учителей и наставников. Заработная плата учителей по сравнению с 2016 годом выросла в среднем в 2,5 раза, профессоров и преподавателей — в 4,5 раза, а с октября нынешнего года зарплата педагогических работников увеличится еще на 15%.
В стране также налаживается система стимулирования преподавателей тех учащихся, которые одержали победу на международных олимпиадах. На эти цели из Госбюджета выделено 6 миллиардов сумов.
Многое сделано для изучения в школах второго иностранного языка и освоения востребованных профессий.
«Школьники Узбекистана за последние семь лет на международных предметных олимпиадах завоевали 349 медалей, а в 2024 году — 122 медали, и это прежде всего результат вашего нелегкого труда», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Масштабные реформы проводятся и в сфере высшего образования. В стране создано 135 новых вузов, теперь их общее количество достигло 211, а уровень охвата в системе увеличился более чем в 4 раза — с 9% до 38%.