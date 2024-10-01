Армия Ливана опровергла отход от границы с Израилем

23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целью, как и начатой наземной операции, названа защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой. 27 сентября при авиаударе Израиля по югу Бейрута погиб лидер группировки Хасан Насралла.