Бывший главный архитектор Екатеринбурга придумал, как возродить Россию

Как передает корреспондент ЕАН, Михаил Вяткин отметил, что в настоящий момент проектирование жилой недвижимости делает акценты на обособленность потребителей. «Что мы проектируем и для кого? Мы все делаем для индивида, для одиночки, не для семьи», — заявил Вяткин. Он отметил, что заменой хрущевкам стали многоквартирные дома с однокомнатными квартирами и студиями. По мнению Михаила Вяткина, такие стесненные условия никак не способствуют решению важнейших демографических задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.