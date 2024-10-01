Бывший главный архитектор Екатеринбурга придумал, как возродить Россию

Как передает корреспондент ЕАН, Михаил Вяткин отметил, что в настоящий момент проектирование жилой недвижимости делает акценты на обособленность потребителей. «Что мы проектируем и для кого? Мы все делаем для индивида, для одиночки, не для семьи», — заявил Вяткин. Он отметил, что заменой хрущевкам стали многоквартирные дома с однокомнатными квартирами и студиями. По мнению Михаила Вяткина, такие стесненные условия никак не способствуют решению важнейших демографических задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.
«Серийное строительство человейников с однушками никак не способствует повышению численности населения. Нам надо раздать по 15 −30 соток земли бесплатно молодым семьям. Дать под минимальный процент кредит на строительство дома, а если родится ребенок — просто списать кредит», — предложил Михаил Вяткин.
По его словам это предложение уже поддерживают многие депутаты Госдумы. «Иначе нам Россию не возродить», — заключил бывший главный архитектор Екатеринбурга.
Напомним, ежегодный форум высотного строительства 100+ TechnoBuild стартовал 1 октября в Екатеринбурге уже в 11 раз. На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» собрались представители архитектурных бюро, строительных компаний и известные эксперты отрасли. Мероприятие проводится при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительства Свердловской области и мэрии Екатеринбурга.
Юлия Литвиненко