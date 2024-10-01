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Бывший главный архитектор Екатеринбурга придумал, как возродить Россию

Молодым семьям предложили давать бесплатно по 15−30 соток земли и кредиты на строительство, а в случае рождения детей — списывать кредиты. С таким заявлением выступил бывший начальник департамента архитектуры Екатеринбурга, член правления Свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил Вяткин на заседании секции «Градостроительство как один из возможных факторов увеличения численности населения России» форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент ЕАН, Михаил Вяткин отметил, что в настоящий момент проектирование жилой недвижимости делает акценты на обособленность потребителей. «Что мы проектируем и для кого? Мы все делаем для индивида, для одиночки, не для семьи», — заявил Вяткин. Он отметил, что заменой хрущевкам стали многоквартирные дома с однокомнатными квартирами и студиями. По мнению Михаила Вяткина, такие стесненные условия никак не способствуют решению важнейших демографических задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

«Серийное строительство человейников с однушками никак не способствует повышению численности населения. Нам надо раздать по 15 −30 соток земли бесплатно молодым семьям. Дать под минимальный процент кредит на строительство дома, а если родится ребенок — просто списать кредит», — предложил Михаил Вяткин.

По его словам это предложение уже поддерживают многие депутаты Госдумы. «Иначе нам Россию не возродить», — заключил бывший главный архитектор Екатеринбурга.

Напомним, ежегодный форум высотного строительства 100+ TechnoBuild стартовал 1 октября в Екатеринбурге уже в 11 раз. На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» собрались представители архитектурных бюро, строительных компаний и известные эксперты отрасли. Мероприятие проводится при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительства Свердловской области и мэрии Екатеринбурга.

Юлия Литвиненко