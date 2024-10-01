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Мишустин провел встречу с белорусским премьером

ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в Ереване на полях Евразийского экономического форума (ЕЭФ) встретился со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Источник: © РИА Новости

Также Мишустин попросил передать от президента России Владимира Путина «самые наилучшие пожелания» белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

Как отметил российский премьер, правительства РФ и Белоруссии ведут «активную работу по исполнению тех поручений и договоренностей», которые дали руководители двух стран. «Ускоряем работу во всем основным направлениям. Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества», — добавил Мишустин.

По словам российского премьера, в январе-июле товарооборот двух стран «вырос до 2 триллионов 355 миллардов российских рублей». «Активно развиваем наши гуманитарные обмены. В октябре, кстати, планируем мероприятие, посвящение сохранению общей истории России и Белоруссии», — сказал глава российского правительства. Как отметил премьер-министр РФ, Союзное государство России и Белоруссии «выступает локомотивом интеграции» и многие его успехи могут быть использованы и в Евразийском экономическом союзе.

Мишустин Михаил