Мишустин провел встречу с белорусским премьером

По словам российского премьера, в январе-июле товарооборот двух стран «вырос до 2 триллионов 355 миллардов российских рублей». «Активно развиваем наши гуманитарные обмены. В октябре, кстати, планируем мероприятие, посвящение сохранению общей истории России и Белоруссии», — сказал глава российского правительства. Как отметил премьер-министр РФ, Союзное государство России и Белоруссии «выступает локомотивом интеграции» и многие его успехи могут быть использованы и в Евразийском экономическом союзе.