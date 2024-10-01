Мирзиёев: Мы возведем работу учителя в ранг самых авторитетных и почитаемых профессий

«Особенно важно, что на основе передового международного опыта на совершенно новый уровень поднято развитие системы дошкольного образования. Подтверждением служит то, что количество детских садов в стране увеличилось в 8 раз и достигло почти 38 тысяч, в частности, число негосударственных образовательных учреждений выросло с 250 до 29 тысяч, а охват — с 27 процентов до 76,4 процента», — подчеркнул президент Узбекистана.