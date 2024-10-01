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Работники Госинспекции труда будут использовать при работе нательные видеокамеры

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Государственная инспекция труда Молдовы получила партию из 30 нательных видеокамер и сопутствующего оборудования для повышения эффективности транспарентности работы инспекторов.

Источник: Sputnik.md

На церемонии передачи оборудования министр труда и социальной защиты Алексей Бузу сообщил, что с начала текущего года выявлено 1665 человек, работающих без трудового договора. Впоследствии 1230 из них помогли восстановить свои права и легализоваться на работе.

«С начала года ежедневно в ходе внезапных проверок выявляются новые случаи незадекларированной работы. Это доказывает, что мы должны продолжать работу еще более высокими темпами… С годами имидж инспекторов пострадал, и эти камеры смогут предотвратить любые формы злоупотреблений и коррупции с обеих сторон».

сказал Бузу.

Посол ЕС в Республике Молдова Янис Мажейкс, который также участвовал в мероприятии, в свою очередь отметил, что уровень доверия граждан страны к государственным институтам крайне низок.

«В частности, недоверие широко распространено по отношению к контролирующим органам. Люди связывают это недоверие с высоким уровнем коррупции. Использование нательных камер во время проверок поможет инспекторам труда поддерживать неподкупность, профессионализм и прозрачность при выполнении работы на высочайшем уровне».

заявил дипломат.

в Минтруда выразили уверенность, что использование технологий повысит подотчетность и прозрачность процесса сбора информации и тем самым защитит инспекторов от шантажа и обвинений в злоупотреблениях или коррупции.

Передача видеокамер была осуществлена ​​в рамках проекта «Поддержка ЕС более инклюзивного рынка труда в Республике Молдова», финансируемого Евросоюзом и реализуемого Международной организацией труда (МОТ).

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