Сигэру Исиба избран новым премьер-министром Японии

Ранее в этот день правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Ожидается, что также 1 октября Исиба должен объявить состав своего правительства. По информации агентства, главой министерства обороны станет Гэн Накатани, занимавший этот пост в 2014—2016 годах. Министром иностранных дел может стать Такэси Ивая, также ранее возглавлявший оборонное ведомство.