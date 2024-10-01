Сигэру Исиба избран новым премьер-министром Японии

«Это произошло в период низкого доверия общественности к политике, нестабильной экономики и растущих угроз безопасности. Его утверждение подготавливает почву для внеочередных выборов, намеченных на 27 октября», — уточняется в материале.
После массовой отставки кабинета Кисиды Исиба намерен сформировать свой собственный кабинет, передает агентство.
По его информации, решение Исибы о проведении внеочередных выборов вызвало негативную реакцию оппозиционных партий, которые назвали сделанное им в понедельник заявление еще до своего избрания премьер-министром «неуважительным» и «неконституционным».
Как дополняет «Газета.Ru», предполагается, что оборонное ведомство возглавит Гэн Накатани, а МИД — экс-министр обороны Такэси Ивая. Министром финансов может стать бывший генсек кабмина Кацунобу Като, министром экономики, торговли и промышленности — Ёдзи Муто.
Ранее в этот день правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Ожидается, что также 1 октября Исиба должен объявить состав своего правительства. По информации агентства, главой министерства обороны станет Гэн Накатани, занимавший этот пост в 2014—2016 годах. Министром иностранных дел может стать Такэси Ивая, также ранее возглавлявший оборонное ведомство.
27 сентября Исиба был избран лидером ЛДП. Политик известен как сторонник создания азиатской версии НАТО и расширения сил самообороны Японии. До этого он уже четыре раза баллотировался на пост председателя партии.