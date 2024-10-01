СВР: Запад хочет инсценировать «применение» Сирией и РФ химоружия

Как отметили в пресс-бюро, по поступающим в СВР данным, «руководство США и Великобритании, сознавая провал своего курса на нанесение стратегического поражения России в конфликте на Украине», уделяют особое внимание подрыву авторитета РФ в государствах глобального Юга. «В ход идут любые подлости и все чаще — откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке. В числе этих мер — не раз использовавшиеся англосаксами на площадке ООН обвинения Сирии в якобы использовании с молчаливого согласия РФ химического оружия против населения районов, удерживаемых так называемой вооруженной оппозицией», — подчеркнули в ведомстве.