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Стало известно, когда в Ялте выберут нового главу администрации

Депутаты выберут нового главу администрации Ялты 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Ялтинского городского совета выберут нового главу администрации 25 октября. Об этом сообщает «Крым 24».

В конкурсную комиссию войдут восемь человек. Четверых из них утвердит глава республики Сергей Аксенов, а остальные будут представлять горсовет. Далее объявят о проведении конкурса. Подать документы можно будет в течение 15 дней.

«И уже 25 октября в 10 часов утра будет проводиться конкурс в малом зале администрации», — рассказал председатель горсовета Константин Шимановский.

Напомним, 19 сентября глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост. Эту должность чиновница занимала почти четыре года. Павленко также сообщила, что собирается принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации.