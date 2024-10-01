«Теперь я за переговоры», — приводит газета слова украинского командира по имени Юрий. Он добавил, что его страшит перспектива нескончаемого конфликта на Украине. Газета пишет, что другие украинские солдаты тоже поддерживают возможные переговоры.
По словам другого военного ВСУ, командира батальона Михаила, сложно представить достижение Киевом цели по возвращению к границам 1991 года.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, «с учётом этой авантюры», разговаривать с Украиной Россия не будет.