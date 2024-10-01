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Назначен новый аким Туркестана

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на заседании актива региона представил нового акима города Туркестана. Им стал Азимбек Пазылбекулы, сообщает Zakon.kz.

Источник: gov.kz

По данным пресс-службы регионального акимата, Дархан Сатыбалды подчеркнул важные задачи, стоящие перед новым руководителем. В них входит развитие города, повышение туристического и экономического потенциала, а также превращение Туркестана в центр тюркского мира.

В заключение Сатыбалды пожелал новому акиму успехов в работе.

Азимбек Пазылбекулы родился в 1991 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Имеет высшее образование, окончил Алматинский национальный университет имени Аль-Фараби, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Казахский государственный юридический университет имени М. С. Нарикбаева и университет «Болашак» по специальностям «государственное и местное управление», «экономика», «строительство» и «правоведение».

Свою трудовую деятельность он начал в 2013 году, исполняя обязанности ведущего специалиста отдела внутренней политики Кызылорды. В 2015 году стал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Кызылорды. Также работал экспертом и старшим экспертом в Министерстве национальной экономики Казахстана в Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

С 2017 года занимал должности главного эксперта и руководителя управления в Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства инвестиций и развития Казахстана.

Пазылбекулы также руководил управлениями Министерства инвестиций и развития, а также Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. С 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития.