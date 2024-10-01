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Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Президент России Владимир Путин направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поздравление по случаю 75-летия образования КНР. Путин заявил, что Китай встречает юбилей «впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии».

Источник: РИА "Новости"

Президент России отметил, что Москва дорожит «дружественными, добрососедскими связями» с Пекином. По его словам, странам удалось увеличить объем двусторонней торговли, а также «реализовать немало масштабных двусторонних проектов» в разных сферах. «Мы, конечно, продолжим совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на благо наших народов», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

В мае Владимир Путин посетил Пекин и встретился с Си Цзиньпином. В августе российский президент принял в Кремле председателя Госсовета КНР Ли Цяна, в сентябре встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Путин Владимир