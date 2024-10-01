Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Президент России отметил, что Москва дорожит «дружественными, добрососедскими связями» с Пекином. По его словам, странам удалось увеличить объем двусторонней торговли, а также «реализовать немало масштабных двусторонних проектов» в разных сферах. «Мы, конечно, продолжим совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на благо наших народов», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.