Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек — Аксенов

«За январь-сентябрь 2024 года турпоток в Крым составил более 5,2 миллиона человек. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть — по железной дороге, около 11% — по сухопутному коридору через новые регионы.
Почти половина отдыхающих выбрали южное побережье. На западное побережье пришлось 25% турпотока, восток выбрали около 15% гостей. Еще около 11% отдыхали в других регионах республики — Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
Средняя загрузка санаториев и отелей в сентябре превысила 52%, что на 42% выше аналогичного периода прошлого года.
«По оценкам туроператоров, работающих на крымском направлении, Крым и в бархатный сезон продолжает оставаться самым быстрорастущим направлением отдыха по отношению к прошлому году. Активно идет бронирование на новогодние праздники, а также на летний сезон 2025 года».
По его словам, осенью и зимой наиболее востребованы санаторно-курортный отдых и оздоровление, климатотерапия, пешеходный, гастрономический и культурно-познавательный туризм.