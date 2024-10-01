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Президент Путин назначил новых судей в Волгоградской области

30 сентября появился указ Президента России о назначении новых судей.

Источник: Пресс-служба Президента России

В регионе также произошли кадровые изменения.

Согласно указу главы государства, Дмитрий Каржов стал председателем Советского районного суда. Заместителем Тракторозаводского районного суда назначили Елену Даеву.

Светлана Шепунова продолжит работу в Волгоградском областном суде, ранее она являлась судьей Центрального районного суда. Антонина Данилова стала судьей в Волжском городском суде.

Также Владимир Путин одобрил следующие назначения:

  • Юлиана Гарькавенко — судьей Ворошиловского районного суда.
  • Сабина Яхьяева — судьей Дзержинского районного суда.
  • Владислав Арташ — судьей Краснооктябрьского районного суда.
  • Ольга Иванова — судьей Ленинского районного суда.
  • Ирина Ромахина — судьей Тракторозаводского районного суда.