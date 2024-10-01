Президент Путин назначил новых судей в Волгоградской области

В регионе также произошли кадровые изменения.
Согласно указу главы государства, Дмитрий Каржов стал председателем Советского районного суда. Заместителем Тракторозаводского районного суда назначили Елену Даеву.
Светлана Шепунова продолжит работу в Волгоградском областном суде, ранее она являлась судьей Центрального районного суда. Антонина Данилова стала судьей в Волжском городском суде.
Также Владимир Путин одобрил следующие назначения:
- Юлиана Гарькавенко — судьей Ворошиловского районного суда.
- Сабина Яхьяева — судьей Дзержинского районного суда.
- Владислав Арташ — судьей Краснооктябрьского районного суда.
- Ольга Иванова — судьей Ленинского районного суда.
- Ирина Ромахина — судьей Тракторозаводского районного суда.