Президент России удостоил наград двух жителей Башкирии

Как утверждается в документе, вице-мэр Уфы Владимир Жебровский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени«. А за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу удостоили звания “Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации” тренера-преподавателя спортивной школы “Буревестник” Бирского района Зуфара Ситдикова.