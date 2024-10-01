Президент России удостоил наград двух жителей Башкирии

Как утверждается в документе, вице-мэр Уфы Владимир Жебровский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени«. А за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу удостоили звания “Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации” тренера-преподавателя спортивной школы “Буревестник” Бирского района Зуфара Ситдикова.
Напомним, недавно глава Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская была удостоена награждения почетной грамотой президента Российской Федерации, а глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени".