1 октября в Красноярском крае стартовал осенний призыв на срочную службу

С 1 октября в Красноярском крае, как и в других российских регионах, начался осенний призыв. Приказ о нем накануне, 30 сентября, подписал президент России Владимир Путин. Губернатор Михаил Котюков уже издал распоряжение об организации призывной кампании в крае.
До 31 декабря 2024 года на срочную службу призовут 133 тысячи годных к ней молодых людей от 18 до 30 лет. Сколько новобранцев будет из отдельно взятого Красноярского края пока неизвестно. Как сообщили 7 каналу в военном комиссариате региона, эту цифру назовут в ближайшее время, во время традиционной пресс-конференции. Напомним, осенью прошлого года ушли служить порядка четырех тысяч «срочников».
Электронные повестки с осени 2024 года вводят в трех регионах (Сахалин, Рязанская область и Республика Марий-Эл). Позже планируется запустить нововведение по всей России.