1 октября в Красноярском крае стартовал осенний призыв на срочную службу

До 31 декабря 2024 года на срочную службу призовут 133 тысячи годных к ней молодых людей от 18 до 30 лет. Сколько новобранцев будет из отдельно взятого Красноярского края пока неизвестно. Как сообщили 7 каналу в военном комиссариате региона, эту цифру назовут в ближайшее время, во время традиционной пресс-конференции. Напомним, осенью прошлого года ушли служить порядка четырех тысяч «срочников».