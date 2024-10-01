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Однодневная отставка закончилась: Торубарова снова стала министром спорта Крыма

Аксенов вновь назначил Торубарову министром спорта Крыма.

Источник: пресс-служба Министерства спорта Крыма

Министром спорта Крыма вновь стала Ольга Торубарова. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Назначить Торубарову Ольгу Александровну на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра спорта Республики Крым», — говорится в документе.

Отмечается, что чиновница будет занимать этот пост в течение срока полномочий главы региона.

«Желаю Ольге Александровне успехов в работе».

написал Аксенов в своем Telegram-канале

47-летняя Торубарова — уроженка Калужской области. Она возглавила Министерство спорта Крыма в марте 2019 года. С 1994 по 2009 года Торубарова занимала должности в бухгалтериях различных учреждений. С 2009—2011 года чиновница была заместителем, а также министром спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. Далее до 2017 года Торубарова была детским омбудсменом. Затем чиновница работала замминистра труда и социальной защиты Алтайского края.

В понедельник, 30 сентября, Аксенов снял Торубарову с поста министра спорта. Такое решение было связано с тем, что срок полномочий чиновницы истек.

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