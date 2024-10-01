Однодневная отставка закончилась: Торубарова снова стала министром спорта Крыма

47-летняя Торубарова — уроженка Калужской области. Она возглавила Министерство спорта Крыма в марте 2019 года. С 1994 по 2009 года Торубарова занимала должности в бухгалтериях различных учреждений. С 2009—2011 года чиновница была заместителем, а также министром спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. Далее до 2017 года Торубарова была детским омбудсменом. Затем чиновница работала замминистра труда и социальной защиты Алтайского края.