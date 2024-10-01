Региональные власти расширят систему видеонаблюдения в Воронежской области

В правительстве Воронежской области на совещании 30 сентября обсудили перспективы развития систем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион». Прошло оно под председательством врио губернатора Сергея Трухачева.
КАМЕРЫ УСТАНОВЛЕНЫ В ВОРОНЕЖЕ, НОВОВОРОНЕЖЕ И РЯДЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ.
С докладом выступил министр цифрового развития региона Денис Волков. Он пояснил, что мероприятия по созданию системы видеонаблюдения правоохранительной направленности реализуются в рамках областной госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Министерство приобретает оборудование, а затем монтирует его. После этого оно передается в муниципальную собственность.
Сейчас такие системы круглосуточного видеонаблюдения есть в Воронеже, Нововоронеже и ряде районных центров. В некоторых городах муниципалитеты создают системы самостоятельно, профильное министерство оказывает им помощь в закупке оборудования.
Например, в Воронеже сегодня система видеонаблюдения правоохранительной направленности включает онлайн-видеопоток с 5336 камер сторонних организаций и видеопоток со 1121 камеры МКУ «Безопасный город». К ней подключены органы правопорядка и другие ведомства.
В этом году создают систему видеонаблюдения в Борисоглебске за счет средств областной казны. Это порядка 120 камер с видеоаналитикой и системой хранения данных, а также возможностью удаленного подключения. В 2025 году планируется Кантемировке разместить 100 камер.
ЧИСЛО «УЛИЧНЫХ» ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОКРАТИЛОСЬ НА ТРЕТЬ.
В свою очередь начальник Главного управления МВД России по Воронежской области Михаил Бородин подчеркнул, что внедрение и развитие такой системы повышает уровень общественной безопасности. За последние два года это позволило в Воронежской области выявить и раскрыть более 1,5 тысяч преступлений. Также были установлены причастные к совершению свыше 2 тысяч административных правонарушений. Система обеспечила видеомониторинг 230 массовых мероприятий. Благодаря видеокамерам число «уличных» криминальных посягательств сократилось на треть.
Участники совещания предложили проработать вопрос нормативного закрепления требований об интеграции систем видеонаблюдения на объектах различных собственников в систему «Безопасный регион», а также установить дополнительные средства видеофиксации и принять ряд других мер.
Врио губернатора Сергей Трухачев подчеркнул, что в области продолжат развивать аппаратно-программный комплекс «Безопасный регион». И созданная в правительстве региона рабочая группа уже ряд аспектов прорабатывает.
— Есть партнеры, которые предлагают принципиально новый подход, в том числе через возможности искусственного интеллекта. Полагаю, что перспектива его внедрения вполне просматривается, — пояснил Сергей Трухачев.
Также он подчеркнул, что в Воронеже особенно актуально сегодня решить вопрос интеграции в аппаратно-программный комплекс систем видеоконтроля в уже построенных и строящихся жилых домах. По его словам, профильный вице-премьер Константин Кузнецов в этом направлении работает и есть результаты, в том числе и по правовому решению.
— Возникают сложности с содержанием таких объектов, но я думаю, мы найдем правильный путь, — подытожил врио губернатора.