Региональные власти расширят систему видеонаблюдения в Воронежской области

Также он подчеркнул, что в Воронеже особенно актуально сегодня решить вопрос интеграции в аппаратно-программный комплекс систем видеоконтроля в уже построенных и строящихся жилых домах. По его словам, профильный вице-премьер Константин Кузнецов в этом направлении работает и есть результаты, в том числе и по правовому решению.