С 1 ноября в Ростовской области заработает единый реестр воинского учета

Систему электронных повесток в Ростовской области должны запустить с 1 ноября. Об этом в пресс-центре агентства «Интерфакс» рассказал военный комиссар региона Игорь Егоров.
— Единый реестр воинского учета должен у нас заработать 1 ноября. Сейчас в пилотном режиме три субъекта — Республика Коми, Рязанская и Сахалинская области. Там работа признана успешной, идет доработка некоторых моментов, — сообщил Игорь Егоров.
По словам военкома, в Ростовской области на сегодня уже «полностью получена материальная база, разнесена и подключена к системам».
— Система эта уже работает. Сотрудники прошли обучение. Однако осенний призыв пройдет традиционно, с вручением бумажных повесток, как лично, так и через заказные письма, — подчеркнул Игорь Егоров.
Новая программа поможет гражданам, состоящим на воинском учете, своевременно вносить данные о своем месте работы, месте жительства, состоянии здоровья, семейного положения. Так можно будет становиться на учет без посещения военкомата.
При этом военные комиссариаты при необходимости смогут через портал «Госуслуги» приглашать мужчин для уточнения данных.