Лукашенко: для нас нет недружественных народов и второстепенных стран

«Они считают нормальным свое однобокое устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения — душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю, — заметил Президент. — Тем не менее мы берем на себя смелость проводить самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю. И всегда отстаиваем свою позицию, основанную на международном праве и справедливости».