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Лукашенко: для нас нет недружественных народов и второстепенных стран

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для белорусов нет недружественных народов и второстепенных стран. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 октября на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для нас нет недружественных народов и второстепенных стран. Знаю, что и к белорусам во всем мире относятся с радушием и теплотой», — сказал глава государства.

Вместе с тем он с сожалением констатировал, что мирная, процветающая и суверенная Беларусь у отдельных западных политиков вызывает раздражение, которое перерастает в предубеждение.

«Они считают нормальным свое однобокое устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения — душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю, — заметил Президент. — Тем не менее мы берем на себя смелость проводить самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю. И всегда отстаиваем свою позицию, основанную на международном праве и справедливости».

Лукашенко Александр