Марк Рютте стал генеральным секретарем НАТО

Церемония вступления нового генсека НАТО в должность состоялась в этот день на специальном заседании Североатлантического совета. Срок полномочий действующего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает также во вторник, 1 октября. Он занимал этот пост на протяжении десяти лет.
Столтенберг на церемонии заявил, что силы НАТО достигли 500 тыс. человек в состоянии высокой готовности.
Также он подчеркнул, что на момент его вступления в должность в 2014 году НАТО «оказывало лишь небольшую поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит массивный характер и для ее координации создан специальный штаб».
Ранее, 12 сентября, издание Politico сообщало, что Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности и приступит к исполнению своих обязанностей после февраля 2025 года.
Рютте возглавлял правительство Нидерландов с 2010 года четыре срока подряд. До этого занимал должности замминистра труда и социальной защиты, госсекретаря по образованию, культуре и науке. В 2006-м был избран лидером либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и возглавил ее парламентскую фракцию.
В 2014 году после воссоединения Крыма с РФ Рютте поддержал введение антироссийских санкций. После февраля 2022 года Рютте призвал ввести личные санкции против российских политиков. Тем не менее в преддверии конференции по урегулированию конфликта вокруг Украины, которая прошла в Швейцарии, он говорил, что Россия должна участвовать в переговорах.