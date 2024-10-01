Марк Рютте стал генеральным секретарем НАТО

В 2014 году после воссоединения Крыма с РФ Рютте поддержал введение антироссийских санкций. После февраля 2022 года Рютте призвал ввести личные санкции против российских политиков. Тем не менее в преддверии конференции по урегулированию конфликта вокруг Украины, которая прошла в Швейцарии, он говорил, что Россия должна участвовать в переговорах.