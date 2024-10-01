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Беспрозванных намерен развивать в Калининградской области проект «Балтийское долголетие»

В Калининградской области каждый четвертый житель — представитель почтенного возраста.

Источник: Kaliningradnews

Поддержка старшего поколения — одно из приоритетных направлений работы правительства, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

В этом году запущен проект «Балтийское долголетие» — по аналогии с «Московским долголетием», и его предложено масштабировать и совершенствовать.

«Мы создаем в регионе необходимые условия для активного и здорового долголетия жителей почтенного возраста, развиваем услуги комплексной реабилитации, систему долговременного ухода на дому, услуги, предоставляемые в социальных учреждениях».

заявил Беспрозванных