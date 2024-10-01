Лукашенко: в Беларуси ждут с визитом председателя КНР Си Цзиньпина

«Особую благодарность за конструктивный подход к сотрудничеству хочу выразить моему дорогому другу — председателю КНР Си Цзиньпину. И передайте ему мои добрые пожелания, что мы его ждем с визитом в Беларусь в удобное для него время», — сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.