Лукашенко: в Беларуси ждут с визитом председателя КНР Си Цзиньпина

По словам белорусского лидера, Китай для белорусской стороны всегда был и остается важнейшим, надежным и особым торгово-экономическим и политическим партнером.
Так, между Минском и Пекином достигнут «беспрецедентно высокий уровень доверительного сотрудничества». И, не смотря на политическую напряженность в мире, страны смогли вывести двусторонние отношения на уровень «всепогодного и всестороннего стратегического партнерства».
Кризисные процессы в глобальной экономике также не помешали по итогам 2023 года добиться рекордного товарооборота, добавил он.
«Особую благодарность за конструктивный подход к сотрудничеству хочу выразить моему дорогому другу — председателю КНР Си Цзиньпину. И передайте ему мои добрые пожелания, что мы его ждем с визитом в Беларусь в удобное для него время», — сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.
Президент также напомнил, что 1 октября отмечается 75-я годовщина образования Китайской Народной Республики.
«Пользуясь случаем, хочу, господин посол, в вашем лице поздравить весь китайский народ с вашим великим национальным праздником. Это и наш праздник», — сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что для белорусской стороны очень значимо, что именно в такой праздник китайский дипломат вручает верительные грамоты.