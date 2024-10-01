Лукашенко: опыт Беларуси в ядерной энергетике пригодится МАГАТЭ

«Это прежде всего объясняется тем, что мы стали ядерной державой: мы построили атомную станцию, — пояснил глава государства. — Кстати, хотел бы обратить ваше внимание — самую современную и самую безопасную, надеюсь, атомную станцию в мире. И особенность наша заключается в том, что мы ее построили, образно говоря, на голом месте. У нас не было ни специалистов, ни опыта, ни знаний в эксплуатации атомной станции. Но мы этому научились, вовремя подготовили специалистов».