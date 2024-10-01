Лукашенко: планов захвата Чернобыльской АЭС нет ни у Минска, ни у Москвы

Белорусский лидер заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейки на эту тему.
«Мы на разного рода авантюры не бросаемся. Я говорю это в связи с тем, что в последнее время наши украинские “товарищи” и “друзья” в СМИ много места уделяют Чернобыльской атомной станции. Доводят эту информацию до вас, что мы (якобы Лукашенко), хочет захватить Чернобыльскую станцию “, — сказал президент.
Он высказал недоумение тем, что может лежать в основе подобных фейков. Лукашенко напомнил, что Беларусь и так «натерпелись от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую, заметьте, мы не строили, мы не обслуживали и мы не взрывали.» Однако «основная беда» легла на четверть белорусской территории, и республика до сих пор борется с последствиями катастрофы.
«Поэтому я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне даже не могли представить, что нам придется захватить Чернобыльскую атомную станцию и за нее потом отвечать».
Глава государства уверил, что необходимости захвата ЧАЭС нет ни у Минска, ни у Москвы.
«Нет такой необходимости ни со стороны Беларуси, и, поверьте мне, со стороны России также не было нет и никогда не будет».