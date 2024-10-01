Лукашенко: планов захвата Чернобыльской АЭС нет ни у Минска, ни у Москвы

Он высказал недоумение тем, что может лежать в основе подобных фейков. Лукашенко напомнил, что Беларусь и так «натерпелись от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую, заметьте, мы не строили, мы не обслуживали и мы не взрывали.» Однако «основная беда» легла на четверть белорусской территории, и республика до сих пор борется с последствиями катастрофы.