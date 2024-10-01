Лукашенко: кампания по выборам президента станет поводом для нападок на Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября 2024 года во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств сказал, что поводом для внешних нападок на Беларусь станет кампания по выборам президента. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Очередным поводом для внешних нападок на Беларусь станет, очевидно, кампания по выборам президента, — допустил глава государства.
Лукашенко добавил, что, вероятно, уже «начали писать заготовки громких планов по “свержению режима”, а также просить миллионы долларов на озвученные бесполезные цели. Он подчеркнул, что просят каждые пять лет.
— Сразу огорчу идейных вдохновителей: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволили и не позволим, — акцентировал внимание президент Беларуси.