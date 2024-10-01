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Лукашенко: кампания по выборам президента станет поводом для нападок на Беларусь

Лукашенко сказал, что поводом для внешних нападок на Беларусь станет кампания по выборам президента.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября 2024 года во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств сказал, что поводом для внешних нападок на Беларусь станет кампания по выборам президента. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Очередным поводом для внешних нападок на Беларусь станет, очевидно, кампания по выборам президента, — допустил глава государства.

Лукашенко добавил, что, вероятно, уже «начали писать заготовки громких планов по “свержению режима”, а также просить миллионы долларов на озвученные бесполезные цели. Он подчеркнул, что просят каждые пять лет.

— Сразу огорчу идейных вдохновителей: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволили и не позволим, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Лукашенко Александр