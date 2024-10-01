Президент Владимир Путин назначил 7 воронежских судей

РИА «Воронеж» писало, что в соответствии с этим же указом Василий Тарасов, возглавлявший Воронежский облсуд, был назначен председателем Ростовского областного суда на шестилетний срок полномочий. А председателем Арбитражного суда Воронежской области стал Владимир Козлов.