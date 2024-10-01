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Президент Владимир Путин назначил 7 воронежских судей

Указ был опубликован 30 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 30 сентября. В соответствии с указом заместителем председателя Воронежского областного суда стала Виктория Калюжная. Срок ее полномочий составит шесть лет. Помимо Виктории Калюжной, назначены:

  • судьями Воронежского областного суда — Ольга Казарцева и Елена Косарева;
  • судьей Арбитражного суда Воронежской области — Екатерина Фролова;
  • судьей Бобровского районного суда Воронежской области — Любовь Ладыкина;
  • судьей Коминтерновского районного суда Воронежа — Наталья Лихачева;
  • судьей Панинского районного суда Воронежской области — Ольга Боева.

РИА «Воронеж» писало, что в соответствии с этим же указом Василий Тарасов, возглавлявший Воронежский облсуд, был назначен председателем Ростовского областного суда на шестилетний срок полномочий. А председателем Арбитражного суда Воронежской области стал Владимир Козлов.