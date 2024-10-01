ВС РФ освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР

До этого, 8 сентября, Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР. Позже житель населенного пункта рассказал, что перед этим ВСУ насильно вывозили проживавших в Новогродовке на подконтрольную Киеву территорию.