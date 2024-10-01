Песков рассказал, чего Кремль ждет от нового генсека НАТО

«Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он работал», — сказал Песков в ходе пресс-колла.
Представитель Кремля добавил, что в прошлом президент Владимир Путин и Рютте «не один час провели за столом переговоров». По словам Дмитрия Пескова, в то время у Кремля были надежды на выстраивание «добрых, прагматичных отношений» с нидерландской стороной.
Но впоследствии мы знаем, что Нидерланды заняли позицию достаточно непримиримую, позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей страной. Поэтому мы не думаем, что в политике альянса произойдет что-то новое, существенное.