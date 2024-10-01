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Песков рассказал, чего Кремль ждет от нового генсека НАТО

Назначение Марка Рютте генсеком НАТО не изменит русло работы альянса, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сегодня официально вступил в должность, сменив на посту Йенса Столтенберга.

Источник: Reuters

«Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он работал», — сказал Песков в ходе пресс-колла.

Представитель Кремля добавил, что в прошлом президент Владимир Путин и Рютте «не один час провели за столом переговоров». По словам Дмитрия Пескова, в то время у Кремля были надежды на выстраивание «добрых, прагматичных отношений» с нидерландской стороной.

Но впоследствии мы знаем, что Нидерланды заняли позицию достаточно непримиримую, позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей страной. Поэтому мы не думаем, что в политике альянса произойдет что-то новое, существенное.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Во время церемонии вступления в должность в ходе заседания НАТО Марк Рютте пообещал, что приоритетами для альянса останутся поддержка Украины и программы регионального партнерства. Он также отметил, что намерен наращивать коллективную оборонную мощь НАТО.

Песков Дмитрий
НАТО