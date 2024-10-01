С первого октября стартует осенний призыв в ДФО

Жителей сел и деревень призывать начнут только с 15 октября, с расчетом на то, что до сих пор ведется сбор урожая и посев. Также своего рода исключением являются отдельные районы Крайнего Севера (согласно постановлению правительства, в Приморском крае к районам Крайнего Севера приравнены следующие местности: Дальнегорский городской округ. Муниципальные районы: Кавалеровский, Ольгинский. Востокское городское поселение. Сельские поселения: Вострецовское, Глубинненское, Дальнекутское, Измайлихинское, Мельничное, Рощинское, Таежненское Красноармейского муниципального района. Тернейский муниципальный округ). Там призыв начнется с 1 ноября, что связано с климатическими особенностями этих территорий.