Спикер облдумы Александр Блошкин отправился на второй срок

Отметим, что Александр Блошкин избирается на второй срок. Ранее, с 2015 по 2019 годы, он занимал пост заместителя губернатора Волгоградской области. До того на протяжении 9 лет возглавлял Киквидзенский район Волгоградской области (с 2005 по 2014 годы).